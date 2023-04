Spelsommaren tar form. Mycket är koncentrerat till början av juni ("istället för E3") och slutet av augusti (Gamescom), men spelsommaren har mer – bevisligen. THQ Nordic höll hov i fjol och kommer göra det också i år. 11 augusti är det dags. Embracer, moderbolaget bakom THQ Nordic, talar ofta om hur många spel de har i pipen. Sannolikt får vi ett och annat avslöjande i sommar.

Vad de kan säga redan nu är att vi kommer att få se mer från Alone in the Dark, nyligen avslöjade Trine 5 och Outcast 2. Nya spel som tar avstamp i mer eller mindre legendariska varumärken.

Embracer köpsug har gjort dem till en enorm apparat med oräkneliga understudior. Bland spel som kommit från dem är Biomutant, Darksiders 3 och Wreckfest, samt oräkneliga remasters.