Arkane håller just nu på att färdigställa vampyrspelet Redfall, även om många nog hade föredragit att få ett tredje spel i Dishonored-serien. I slutänden är det dock Bethesda som hållit i tyglarna, och efter expansionen Death of the Outsider var de inte redo att ge grönt ljus för ytterligare en uppföljare i serien, enligt Arkane-grundaren Raphaël Colantonio.

Istället ville de att Arkane skulle dra igång ett mindre projekt att jobba på innan det blev aktuellt. Roguelites var just då på modet, och därmed började de att skissa på vad som i slutänden blev Deathloop. Bethesda gillade dock vad de såg och beslutade sig för att projektet skulle expanderas till ett AAA-spel.

Så blir det något Dishonored 3? Det vet vi inte, men Arkane har åtminstone sagt att de kommer att återvända till mer slutna spelvärldar efter Redfall, som har en betydligt öppnare värld än Arkanes tidigare spel.

Tack, RPS.