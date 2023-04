Det är otippat stort intresse för Ubisofts multplayer-shooter Xdefiant. En vecka efter att den slutna betatstningen började den 13 april hade över en miljon testat lag-fps:et.

Glada utvecklare berättar att betan förlängs två dagar. Den skulle ha slutat i morse svensk tid, men nu är den alltså igång till onsdag morgon istället. På spelets betasida finns information om hur du ansöker om att få vara med, om du är sugen att hoppa in nu på sluttampen.

Xdefiant är ett snabbt lagbaserat multiplayer-fps med fraktioner hämtade från Ubisoft-spel som The Division, Rainbow Six och Splinter Cell. Betan körs på pc, PS5 och Xbox Series, men till fullversionen ska även PS4 och Xbox One tillkomma. Spelet kommer vara free to play när det släpps. "Och när släpps det?" undrar du. Inget datum eller ens år är angivet, så när det är klart.