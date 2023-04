Spel kommer inte bara i digital form, utan även som bräden, och ibland tar de till och med klivet från det digitala till det brädiala. Så är fallet med Call of Duty, som det visar sig ska få ett officiellt brädspel med det logiska namnet Call of Duty: The Board Game. Bakom spelet står Arcane Wonders, som bland annat producerat Aquatica, Dice Manor, Sherlock 13 och Air, Land & Sea.

Det rör sig alltså om ett officiellt samarbete med Activision, och tanken är att spelet ska Kickstarter-finansieras. Kampanjen är dock inte igång än, utan väntas starta sensommaren 2023. För Polygon berättar Arcane att spelet kretsar kring baspaket som man sedan ska kunna expandera med nya operatörer, vapen, kartor, spellägen och (givetvis) zombier.

I basspelet ställs två spelare mot varandra, men de har även planer på att lägga till ett spelläge där 1–4 spelare kan samarbeta och man ska så småningom även kunna kombinera baspaket för att låta upp till fyra spelare strida mot varandra.

Rent spelmekaniskt använder man sig av miniatyrfigurer på ett bräde. Samtliga spelare planerar sina drag, varpå de utförs samtidigt på kartan. Det gäller sedan att överlista motståndaren för att få vederbörande i skottlinjen, vilket avgörs av färgade linjer på brädet. När det sker bryter en strid ut, där man lär få fördel om man till exempel lyckats flankera fienden.

Basspelet för två spelare väntas kosta runt 500-lappen när det släpps (åtminstone i USA), men investerar man under Kickstartern ska man få en samlarutgåva som inkluderar extragrejer.