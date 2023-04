För ett par veckor fick vi den sista trailern för The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom innan spelet släpps den 12 maj, och kort därefter läckte även en reklamfilm som visade lite nytt gameplay och annat intressant. Det visade sig dock inte vara den fullständiga reklamfilmen, för den officiella version som nu släppts är 60 istället för 30 sekunder.

Det nya materialet som lagts till inkluderar främst en spelare som försöker ta sig över en sträcka trasig räls som löper mellan två flytande öar. Att helt enkelt springa över dem tycks vara möjligt, men knepigt. Hon testar därefter att bygga en fläktdriven gruvvagn, som störtar mot marken när den når sektionen där rälsen saknas på ena sidan. En längre version av samma vagn fungerar dock.

Där har ni det. Ett litet smakprov på vilka problem vi kan stöta på ute i världen.