Någon gång idag kommer vi att få en trailer eller åtminstone en teaser från tredje säsongen av Netflix-serien The Witcher. Kanske datum? Det bekräftas via Twitter där vi får en bild med Ciri, Yennefer och Geralt – alltjämt spelad av Henry Cavill. Säsong tre av The Witcher blir hans sista.

Vi vet inte exakt varför Cavill lämnar serien, men Liam Hemsworth plockar upp stafettpinnen (silversvärdet?) i säsong fyra. Netflix har dock lovat Cavill en "hjältes avsked" i tredje säsongen.

På Twitter skriver en del fans (tack, PC Gamer) att Cavills sista säsong också är seriens sista. "Den sista säsongen", "SÅ ledsen att The Witcher lades ner" och "Kan inte fatta att det redan är sista säsongen". Budskapet är tydligt: många kommer sluta titta när Henry Cavill tackar för sig.