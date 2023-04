Daedalic upplever något av en uppförsbacke med sitt spel The Lord of the Rings: Gollum. Allt från Gollum som karaktär till spelets grafik och beslutet att låta folk betala extra om de vill ha mer röstskådespeleri på alviska har kritiserats, och den nya ray tracing-trailern ser inte ut att vända på skutan.

Enligt Nvidias webbplats ska spelet använda sig av strålspårade reflektioner och skuggor, och även stödja DLSS 2 och 3 för uppskalning. Men trots teknikerna så tycks folk inte anse att det ser särskilt snyggt ut, och i Youtube-kommentarerna haglar Playstation 3-liknelserna och ironiska lovord om att det är trevligt att gamla spel som Quake och Gollum bestyckats med ray tracing.

Vi håller tummarna för att Daedalic faktiskt lyckats knåpa ihop ett roligt spel och att det bara är marknadsföringsavdelningen som inte lyckats göra spelet rättvisa. Den 25 maj släpps det på pc, Xbox One, Xbox Series X/S och Playstation 4/5.