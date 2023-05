Pathfinder-ägaren Paizo har meddelat att ytterligare ett spel i Pathfinder-universumet är på väg, och denna gång är det ett actionrollspel. Det blir dock inte Owlcat Games (Pathfinder: Kingmaker, Pathfinder: Wrath of the Rigtheous) som står för utvecklingen, utan Bkom Studios.

Bkom har inte direkt några större egenutvecklade projekt i ryggsäcken, men har varit med på ett hörn i utvecklingen av Age of Empires IV och har dessutom skapat en rad olika mobilspel såväl som Tales from Candlekeep: Tomb of Annihiliation till pc.

Pathfinder: Abomination Vaults är tänkt att Kickstartas senare i maj och låter upp till fyra spelare ge sig in i Gauntlight Keep för att spöa monster och i slutänden den onda häxa som lurar i djupen. Bekanta ansikten från Pathfinder utlovas, som trollkarlen Ezren och barbaren Amiri.