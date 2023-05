Fromsoftware är inte direkt kända för att klämma ut spel på löpande band, och de flesta är nog nöjda med att de tar sig tid med sina alster. Men de kan ha flera bollar i luften, och i dagsläget jobbar de till exempel både på Elden Ring-expansionen Shadow of the Erdtree såväl som Armored Core VI.

Producenten Yasunori Ogura har tagit sig ett snack med Eurogamer, och utöver att berätta en del om Armored Core VI, kommenterade han även hur företaget jobbar nuförtiden. Han sa att de har flera team som jobbar på olika projekt som de hoppas kunna släppa med kortare mellanrum än tidigare, så att spelarna alltid har något nytt och spännande att spela. Samtidigt påpekar han att de fortfarande strävar efter att skapa originella spel som de själva tycker är roliga och intressanta.

Armored Core VI släpps den 25 augusti på Playstation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S och pc, och för några dagar sedan fick vi se dess gameplay-premiär. Informationen om Shadows of the Erdtree-expansionen är i sin tur väldigt knapphändig och vi har inget datum.