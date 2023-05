Det pågår just nu en strejk bland författare i Hollywood, vilket även fått många författare i spelbranschen att tala ut om sina upplevelser i yrket. En av dessa är David Gaider, som bland annat var chefsförfattare för Dragon Age-serien och även har jobbat på klassiker som Baldur's Gate II, Neverwinter Nights och Star Wars: Knights of the Old Republic.

I en serie inlägg på Twitter beskriver han hur författarna hos Bioware gick från att vara öppet värderade till att bli föraktade i det tysta. Trots att handling och välskrivna karaktärer varit några av de huvudsakliga inslagen som Bioware hyllats för, säger Gaider att ledningen började att se på författarna som något som höll företaget tillbaka. Gaider lämnade Bioware under 2016, och innan dess ska han ofta ha hört cheferna undra hur de kunde dra ner på författandet.