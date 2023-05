Life is Strange-skaparna Don't Nod har ett nytt spel på gång vid namn Harmony: The Fall of Reverie. Nu har spelet fått en ny trailer och inte mindre än två släppdatum: 8 juni på Nintendo Switch och pc, och 22 juni på Playstation 5 och Xbox Series X/S.

Det är ett äventyrsspel i form av en visuell roman där man fattar beslut som påverkar handlingen. Huvudkaraktären heter Polly och återvänder till sin hemstad för att ta reda på varför hennes mamma försvunnit. Hon hamnar dock i den parallella världen Reverie och måste därefter alternera mellan dem och fatta beslut som påverkar dem båda.

Hon är dessutom klärvoajant, vilket illustreras av ett bräde där man ser olika framtida vägar och händelser i spelet, varav vissa är låsta fram tills att man lyckats låsa upp dem.

8 juni gäller alltså på Nintendo Switch och pc, medan Xbox Series X/S och Playstation 5 får vänta till 22 juni.