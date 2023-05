Beat 'em up-älskare har all anledning att vara glada i dag, eftersom ett nytt spel i den anrika Double Dragon-serien har utannonserats. Det heter Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons och ska släppas till Xbox One, Xbox Series X/S, pc, Nintendo Switch och Playstation 4/5.

Utvecklingen står Secret Base för, som har beat 'em up-erfarenhet från Streets of Red. Bröderna Billy och Jimmy Lee är återigen i huvudrollerna, men det ska även finnas elva andra karaktärer, varav merparten måste låsas upp. Året är givetvis 199X och skådeplatsen New York efter ett kärnvapenkrig som låtit gäng ta över gatorna.

Spelet ska ha ett slumpmässigt inslag som gör att banorna skiljer sig varje gång man spelar dem. Det stödjer lokal co-op för två spelare, och varje person får välja två karaktärer som man sedan kan skifta mellan.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons släpps någon gång i sommar.