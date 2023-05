I februari skrev vi om hur Sony stänger ner PS Plus Collection, en samling med nitton PS4-titlar med stortitlar som Bloodborne, The Last of Us Remastered, God of War och Detroit: Become Human. Du har till och med imorgon på dig att hämta hem spelen, för på onsdag är det över.

Men är du lite proaktiv kan du se till "behålla" spelen.

Om du har en aktiv PS Plus-prenumeration i detta nu och lägger till spelen i ditt bibliotek kommer du kunna fortsätta spela dem – så länge prenumerationen är aktiv. Med tanke på samlingens klass är det förmodligen något varje Playstation-spelare bör överväga att göra.