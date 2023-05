När Australian Classification skärskådade Starfield konstaterades gott om droger, men inget sex. Sista ordet var dock inte sagt och amerikanska ESRB (som ser ut att märka spelet med 17+) har uppdaterat sin webbplats med en summering där de konstaterar att det visst finns sexiga inslag.

ESRB antyder att sexet vi får är ett efterspel. Man säger inget om faktiska sexscener men efter ha delat säng med olika karaktärer kan kommentarer som "Talk about seeing stars, whew... that was amazing" och "I'm all for getting a little wild, but next time let's try it without the jetpacks" fällas.

Min favorit: "Life is a sexually transmitted disease that's a hundred percent fatal".

Och även om grafiska scener inte lär förekomma har vi en känsla av att moddare redan skridit till verket. Starfield släpps 6 september till pc och Xbox Series-konsolerna. Fyra månader återstår.