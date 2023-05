I år fyller Guerrilla Games 20 år, och passande nog har de lagt upp en text om studions historia på Playstation-bloggen, från Shellshock: Nam '67 och ända fram till i dag och spel som Horizon: Forbidden West. Det sistnämnda har förresten nått 8,4 miljoner sålda exemplar, så studion har all anledning att vara nöjda.

På det stora hela har Horizon-serien sålts i 32,7 miljoner exemplar, vilket alltså inkluderar Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West och VR-spinoffen Horizon Call of the Mountain. Märk väl att den siffran handlar om sålda spel och inte inkluderar alla som spelat spelen via tjänster som Playstation Plus.

Och fler sålda spel i serien kommer det att bli, för Guerrilla har bekräftat att Horizon-världen ska utökas med minst två spel till, varav ett är ett multiplayer-spel som inte har avtäckts än.