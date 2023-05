Kvartalsrapporterna från spelbranschen står som spön i backen, och en av dem kommer från högaktuella Activision Blizzard. Det är många siffror att ta in, men bland allt snack om tillgångar och skulder finns det en intressant iakttagelse: företaget har tjänat mer pengar på pc än konsoler under det gångna kvartalet.

Under det senaste kvartalet har pc-spelandet dragit in 666 miljoner dollar (Diablo approves), medan konsolspelandet "endast" dragit in 639 miljoner. Ingen jätteskillnad i sammanhanget, men det är tredje kvartalet i rad som pc överpresterar konsolerna för Activision, vilket kan tyda på ett trendskifte efter många år av dominans för konsolerna.

Årets pc-resultat är även betydligt bättre än förra årets, vilket Activision tillskriver Call of Duty, Overwatch 2, WoW: Dragonflight och Diablo Immortal.