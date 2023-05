I natt släpps Zelda: Tears of the Kingdom, ett av årets mest efterlängtade spel. Säkerligen det mest efterlängtade spelet i en del läger. Nintendo firar den kanske sista riktigt stora Switch-releasen genom en så kallad Nintendo Treehouse-stream, direkt från New York med start 3.45.

Jo, timmen kommer vara extremt sen (eller extremt tidig, beroende på hur du ser på saken).

Även om vi där och då kan lägga vantarna på Tears of the Kingdom är klockan bara runt 22 borta i New York. Nintendo kommer ladda för releasen genom fyra olika segment från spelet och uppmanar oss att stanna kvar för "ännu mer". Det vill säga: om du lyckas hålla dig vaken.