Arbetet med den andra säsongen av HBO-tv-serien The Last of Us har pausats, rapporterar Variety. Orsaken är att medlemmar i manusförfattarnas fackförbund Writers Guild of America strejkar, vlilket alltså drabbar arbetet med serien. Medskaparen Craig Mazin ska ha uttalat stöd för strejken och fackförbundet.

Säsong två ska baseras på spelet The Last of Us Part 2. Enligt uppgift använder skådespelarna manus från själva spelet då ett manus för tv-serien ännu inte är tillgängligt. Inspelningen beräknas nu starta tidigt nästa år. Tidigare uppgifter talade om inspelningsstart om några månader.

The Last of Us-serien hade premiär i januari i år och fick finfina kritikerbetyg. FZ:s recensent slog till med 5 av 5. Ni läsare var överlag också mycket positiva till tv-serien.