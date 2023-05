Zelda: Tears of the Kingdom är ute, och med det kommer även en specialutgåva av Nintendo Switch. Några som tycker att det är för dyrt att få en Zelda-stylad Switch är ständigt uppkäftiga Dbrand, som tagit fram en egen Zelda-inspirerad design som de säljer som ett skin man kan fästa vid sin Switch.

Det heter Clone of the Kingdom och inkluderar bland annat runor som översätts till "Go fuck yourselves, lawyers" och "This funds our legal defense" (det här finansierar vårt juridiska försvar), och de passar även på att kalla Nintendo för ett av världens mest stämningsbenägna företag.

Dbrands paket kostar 50 dollar och inkluderar ett par olika färgkombinationer för konsolens joy cons, och det finns även en version till Steam Deck.