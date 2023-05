Lords of the Fallen släpptes under 2014 och var hyfsat tidigt med att anamma många av de aspekter som i dag associeras med undergenren "soulslikes". Det blev ingen jättesuccé, men en uppföljare är lik förbannat på väg, och trots massor av problem tycks det till slut närma sig mållinjen.

Officiellt vet vi bara att det ska släppas någon gång i år till pc, Playstation 5 och Xbox Series X/S, men den ofta insatta läckaren ALumia_Italia har via Twitter meddelat att släppdatumet är 13 oktober. Inget är bekräftat, men användaren har haft rätt tidigare.

Spelet hette ursprungligen Lords of the Fallen 2, men har under åren först bytt till The Lords of the Fallen och till slut bara Lords of the Fallen – alltså samma namn som det första spelet, för maximal förvirring. Tekniskt ser det dock väldigt lovande ut, och för ett par månader sedan fick vi en grafisk uppvisning av hur utvecklaren Hexworks nyttjar Unreal Engine 5.