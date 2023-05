En titt på recensioner och betygsnitt räcker för att konstatera att succén för The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom är ett faktum. Men försäljning väger ju också in, och nu meddelar Nintendo att spelet även levererat på den fronten. Tio miljoner exemplar lyckades de kränga på tre dagar, vilket är hiskeligt bra.

Det är dessutom det snabbast säljande Nintendo Switch-spelet i Amerika, såväl som det snabbast säljande Nintendo-spelet någonsin i samma region. Med såna siffror är det inte konstigt att Nintendo är sugna på fler Zelda-spel med öppna spelvärldar, och ej heller att det redan nu ryktas om att en uppföljare planeras.

FZ:s Johan Lorentzon delade ut toppbetyget 5/5 i sin recension, och vill man ha lite behändiga tips från någon som redan sett sluttexterna rulla, hittar ni hans tio bästa knep här.