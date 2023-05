Den första trailern för remastern av Little Big Adventure, som nu går under namnet Twinsen's Little Big Adventure, visades under gårdagen upp under den franska showen AG French Direct. Videosnutten är kort och från en väldigt tidig version av spelet, vilket förhoppningsvis förklarar varför huvudkaraktären Twinsen ser ut som sju svåra år.

Spelmekaniskt ser vi en del förändringar. Den här gången är Twinsen betydligt mer lättstyrd än i originalet, vilket innebär att det inte är som att ratta runt en pansarvagn. Istället kan han både vända på en femöring och slå kullerbyttor för att undvika attacker, såväl som att sömlöst gå från att kasta sin boll till att använda nävarna.

En demo ska bli tillgänglig i mitten av juni och det färdiga spelet släpps under 2024 till pc och Nintendo Switch. En remaster av det andra LBA-spelet är också på gång, men vi har inga uppgifter om när det kan tänkas släppas. Samtidigt söker utvecklaren [2.21] nu även finansiärer för att göra en fullständig reboot av serien.