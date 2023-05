Microsoft är angelägna om att få igenom uppköpet av Activision Blizzard, och det ska bland annat åstadkommas genom att visa att de inte är något hot mot marknaden för spelstreaming. Som en trolig del i detta kom de tidigare i år överens med Nvidia om att börja tillgängliggöra sina spel på deras tjänst för spelstreaming, Geforce Now. Detta samarbete ska fortskrida i tio år, och nu har det första spelet landat på plattformen.

Det är Gears 5 som står för premiären, men hack i häl kommer även Deathloop, Grounded och Pentiment, som läggs till på torsdag nästa vecka, alltså 25 maj. Just spelstreaming var den huvudsakliga anledningen till att förvärvet av Activision fick avslag i Storbritannien, medan EU inte ansåg att Microsoft utgjorde något hot mot konkurrensen i branschen.

För att streama spelen via Geforce Now måste man först äga dem på antingen Steam eller Epic Games Store. Sedan är det bara att använda gratis- eller betalversionen av Geforce Now för att lira sina pc-spel på till exempel mobilen.