Även om Playstation-spel allt oftare har börjat komma också till pc så är standarden att pc-spelarna får vänta något år. Så var fallet för Returnal, God of War och The Last of Us Part 1. Och enligt Sonys VD och president Jim Ryan har pc-spelarna inget emot att vänta.

Ryan säger i en intervju med japanska Famitsu (Google-översättning) att spelare säger till honom att de tycker det är okej att pc-versioner tar två eller tre år. Vilket rimmar illa med hur det brukar låta i åtminstone vårt forum.

Samtalet berör också försäljningen av Playstation VR2 som släpptes i februari. Sony har inte släppt några säljsiffror än, men det har funnits obekräftade uppgifter om sämre försäljning än kalkylerat. På frågan om hur poppis PSVR2 är svarar Ryan att det är för tidigt att bedöma dess popularitet eftersom "den just har lanserats". Men på en senare fråga, om The Last of Us-tv-serien ökar spelförsäljningen, svarar han ja och tillägger att man har verktyg för att följa försäljningen över alla nätverk så att man kan se exakt hur försäljningen går.

Hursomhelst. Varje nytt HBO-avsnitt av The Last of Us ledde till fler sålda spel, säger Ryan, så de är nog nöjda över att redan vara igång med flera säsonger där.