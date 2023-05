The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom skulle ha släppts under 2022, men försenades till 2023. 12 maj släpptes det äntligen – till skyhöga betyg. Både från FZ och övriga spelvärlden.

Faktum är att när spelet sköts från 2022 till 2023 var det i princip färdigt. Det avslöjar Zelda-producenten Eiji Aonuma för The Washington Post. Man försenade Zelda: Tears of the Kingdom "för att säkerställa att allt till 100 procent uppfyllde vår standard". Artikelns författare, Gene Park, tweetar att fjolåret användes för polering och se till att den "vilda fysiken" fungerade.

Tears of the Kingdom har fått teknisk kritik, men förmodligen handlar detta mer om Switchens än spelets tillkortakommanden. Taktiken, att ägna ett år åt att polera storspel, är kanske något fler speljättar borde ta efter. Listan på titlar som släppts i buggigt skick kan göras plågsamt lång.