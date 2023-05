Höjda spelpriser är definitivt en grej. Sony och Microsoft har gjort det, Sega funderar på det och Nintendo gör det med Zelda: Tears of the Kingdom. Take Two gjorde det tidigt. De är moderbolag för GTA-jätten Rockstar, och har även titlar som Borderlands och Bioshock i sitt stall. Dess vd, Strauss Zelnick, har inte sett något motstånd för höjda spelpriser vid release (tack, VGC).

Under ett finansmöte diskuteras det faktum att AAA-spel tenderar att få prissänkningar inom veckor, ja, ibland till och med dagar. Zelnick hävdar å sin sida att det inte finns något motstånd för de höjda spelpriserna. Han menar snarare att konsumenter är strategiska gällande inköp.

Vi ser inget motstånd för riktpriserna. Vad vi ser är konsumenter som försöker begränsa spenderandet genom att antingen söka sig till grejer de verkligen bryr sig om, blockbusters eller till värde. Ibland både och.

Zelnick tillägger att det "underbara" är att Take-Two-katalogen är fylld med storspel.

Take-Two-vd:ns poäng tycks vara att gamers köper färre spel och riktar in sig på fåtalet dyrgripar eller så köper de äldre eller billigare spel. Kanske bägge delar. Nya Zelda: Tears of the Kingdom är alltså ett spel som kostar cirka hundralappen mer, och det sålde i 10 miljoner ex på tre dagar.