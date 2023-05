8 juni är det dags för Summer Game Fest, som är en av spelsommaren 2023:s höjdpunkter. Vi sänder den två timmar långa spelshowen live från studion, och Geoff Keighley berättar i en intervju på Epic Games Store att tre eller fyra grejer kommer vara "ganska stora för publiken".

Exakta uppställningen tycks inte vara spikad, men Keighley är medveten om storspels betydelse.

Som jag alltid brukar säga: ett eller två spel gör typ hela skillnaden. Det är en utmaning för en producent då du ibland har de spelen, ibland inte.

Då både Playstation och Xbox har egna shower lär de vilja avslöja sina största överraskningar på respektive show. De är dock deltagare, så räkna med de dyker upp på det ena eller andra sättet.

Det är oklart om Keighley har Storspelen™ i år. I fjol var en av de stora grejerna utannonseringen av The Last of Us-remaken, men som läckte bara timmar innan showen. Andra titlar var Aliens: Dark Descent, Call of Duty: Modern Warfare II och Goat Simulator 3. Det återstår att se vad som blir "ganska stort" i år, och om något har potential att välta internet. 8 juni är det alltså dags.