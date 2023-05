Netease, ni vet företaget som gav ut Blizzards spel i Kina fram tills att de båda företagen hamnade i luven på varandra, har meddelat att de grundat en ny spelstudio vid namn Bad Brain Game Studio i Kanada.

Vid rodret står Sean Crooks, som tidigare jobbat hos bland andra Ubisoft Toronto, Ubisoft Montréal och Reflections med olika producentroller, med spel som Watch Dogs: Legion, Just Dance och Driver: San Francisco på cv:t. Andra medlemmar i teamet ska bland annat ha jobbat med Watch Dogs-trilogin, Far Cry 2, Driver: San Francisco, Child of Light, Army of Two, Splinter Cell: Conviction och Splinter Cell: Blacklist.

Deras första spel ska bli ett handlingsdrivet actionäventyr i en öppen spelvärld, med inspiration från 80-talets storfilmer och övernaturliga thrillers, och utvecklingen sker i Unreal Engine 5.