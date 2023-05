Jack Emmert är ingen duvunge i MMO-sammanhang och har bland annat jobbat på City of Villains, City of Heroes, Champions Online och Star Trek Online. Just nu bossar han för Netease-ägda Jackalyptic Games (tidigare Jackalope Games), och för några dagar sedan avslöjade de att de har ett spel baserat på Warhammer under utveckling i samarbete med Games Workshop.

För Pcgamer har Emmert bekräftat att det rör sig om ett MMO, men vill inte avslöja huruvida det baseras på Warhammer 40,000 eller Warhammer Fantasy. Studion består i dagsläget av runt 40 anställda, och även om fler ska rekryteras, håller han gärna antalet skallar under 100.

Projektet är i ett tidigt skede, så det lär dröja ett antal år innan det är redo.