I slutet av förra året avslöjade Stranger Things-stjärnan David Harbour att han hade ett skräckspel på gång tillsammans med skådespelerskan Jodie Comer, och nu vet vi vad han snackade om. Han är nämligen med i det kommande Alone in the Dark-spelet som utvecklas av svenska Pieces Interactive.

I natt passade de på att visa upp spelet, och vi fick inte bara en hel del gameplay att vila ögonen på, utan även en spelbar prolog vid namn Grace in the Dark, som man kan tanka hem nu och testa. I den får man spela som 11-åriga Grace Saunders och utforska en vinge av godset tillika sjukhuset Derceto. Prologen ska vara tillgänglig på Steam, Playstation 5 och Xbox Series X/S.

Alone in the Dark släpps den 25 oktober.