The Lord of the Rings: Gollum har precis släppts och anses av många vara världens sämsta spel. Detta landar förstås på egen smak och tycke, men spelet har inte dragit in någon vidare kritik och kritiseras för allt möjligt så som buggar och dåligt skriven story. Vi på FZ fick inte ens en recension-kod före release trots att vi blivit lovade en. Att spelet har floppat rejält är således ren fakta. Utvecklarna går nu ut på twitter och ber om ursäkt för debaclet.

Sen kan det tyckas aningen humoristiskt att de stavat fel på spelnamnet i den inledande mening av ursäkten - Inte ens ursäkten tycks alltså vara utan buggar.

Tack för tipset @Shamanfox