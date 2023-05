Daedalic Entertainment har nyligen fått skicka ut ett ursäktsbrev för hela The Lord of the Rings: Gollum-debaklet. Spelet har fått svidande kritik från både spelare och kritiker och bör nog anses som en stor flopp. Trots detta verkar det som utvecklarna får gå vidare med varumärket och utveckla fler spel i Ringen-universumet.

Enligt den tyska websidan Wirtschaft har Daedalic fått 2 miljoner euro av tyska staten för att kunna jobba på ett till spel i J.R.R Tolkiens populära fantasi-universum. Projektet ska i nuläget gå under namnet ”It’s Magic” och berätta en historia från en karaktär vi aldrig fördjupat oss i tidigare.

Det är dock oklart vem denna karaktär är och gissningsvis så är Daedalic upptagna ett litet tag med att åtminstone patcha buggar i Gollum-spelet.