CD Projekt redovisar resultat från räkenskapsårets första kvartal, där det bland annat framgår att The Witcher 3 sålt i 50 miljoner exemplar och trilogin som helhet i 75 miljoner ex. Vän av ordning kanske undrar hur det går för Cyberpunk 2077 inför årets expansion Phantom Liberty...? Det nämner inte CD Projekt och när de under investerarsamtal får frågan svarar Michal Nowakowski:

Vi har bekräftat en ny tröskel för The Witcher 3. Och när vi når en ny tröskel för Cyberpunk kommer vi dela med oss. Det får bli vårt svar.

Det innebär alltså inte nödvändigtvis att Cyberpunk 2077 sålt dåligt. I september i fjol hade det trots allt sålt i respektingivande 20 miljoner (en tröskel!). Kanske vill CD Projekt låta The Witcher skina just nu, och lägga mer krut på Cyberpunk 2077 när Phantom Liberty-släppet närmar sig.

I juni ska vi får veta mer om expansionen. Kanske under Summer Game Fest? Eller Xbox-showen?