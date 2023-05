Drygt tusen dagar har gått sedan Fable visades upp för första och, hittills, enda gången. Därefter har det varit radioskugga även om vi fått diverse rapporter om att det går trögt. 11 juni finns det en del som talar för att nya Fable kliver ut i ljuset igen – åtminstone om vi ska tro Xbox-glitter. ✨

Xbox har släppt en video via Twitter där man följer ett spår med glitter genom flera rum och uppför trappor (pray for dammsugare) till en skärm som ringar in 11 juni och Xbox Showcase.

Att följa spår av glitter är en tydlig blinkning till Fable-serien, och som om det inte vore nog avslutas filmen gamla toner från Fable. Vi kan därmed vara säkra: Fable kommer att visas. Förra (enda) trailern vi fick var en CGI-historia och med tanke på att mycket vatten (glitter?) flutit under broarna sedan dess är nog de flesta av oss mer än redo för en maffig gameplay-demonstration.

Vi får se. 11 juni är det dags för showcaset + Starfield-show. Uppesittarkväll? Jajamän! Spelsommaren har bara börjat och du hittar allt om den här.