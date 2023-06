Rollspelspärlan Star Wars: Knights of the Old Republic II släpptes till Nintendo Switch förra året, med löften om att material som Obsidian & Co. inte hann lägga till i spelet när det ursprungligen släpptes skulle komma i form av ett gratis DLC vid namn Restored Content DLC. Något verkar dock inte ha gått enligt planerna, för nu meddelar utgivaren Aspyr Media att DLC:t inte kommer att släppas.

På Twitter beklagar de saken, och alla som köpt spelet till Nintendo Switch kommer istället att få välja ett av följande Star Wars-spel:

KOTOR – Steam

KOTOR II – Steam

KOTOR – Switch

The Force Unleashed – Switch

Republic Commando – Switch

Episode I Racer – Switch

Jedi Knight: Jedi Academy – Switch

Jedi Knight II: Jedi Outcast – Switch

För att hämta sin spelnyckel gör man en supportförfrågan med sitt köpbevis här. Det kapade innehållet inkluderar en rad olika uppdrag, interaktioner och annat, och det finns moddar som har försökt återställa så mycket av det som möjligt.