Skräckisen Amnesia: The Bunker har just släppts och betygen är fina. Om det ger mersmak, eller om du bara vill ha något liknande att spela, så är det läge att besöka Gog.com. De skänker nämligen bort föregångaren Amnesia: A Machine for Pigs.

Gratiserbjudandet gäller till fredag morgon. FZ:s gamla recension finns här.