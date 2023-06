Zombiespelet The Day Before har som bekant bjudit på en hel del intressanta rubriker och vändningar under sin utveckling, inklusive spelets borttagning från Steam på grund av att namnet på spelet redan är varumärkesskyddet av utvecklaren bakom en app med samma namn.

I en intervju med Well-played säger dock grundarna till spelets utvecklare, Fntastic, att de var först med att använda namnet för just spel, och därför är optimistiska. Det juridiska är det dock utgivaren Mytona som tar hand om, så att de kan fokusera på själva spelet.

Just spelet kretsar kring storstaden New Fortune City, där spelare främst kommer att ägna sig åt PvP, men även ta sig an uppdrag som kretsar kring att återställa samhället. Det finns en säker zon vid namn WoodBerry Survivor Colony, där man kan träffa andra spelare, ägna sig åt handel och hämta uppdrag.

Det ska även finnas olika jobb att utföra i denna koloni, inklusive allt från att agera lastare till musiker. Alternativt kan man slappa i bastun, baren eller gymmet. Man kan även köpa och inreda hus, och i dessa kan man inte attackeras av andra spelare.

Kommer Fntastic lyckas släppa något av substans? Oklart, men de har lovat att betatest ska hållas innan släppet den 10 november, så vi ska åtminstone inte behöva köpa grisen i säcken.