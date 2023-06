Sedan 2017 har ruskpricken Jason Voorhees jagat ungdomar i spelet Friday the 13th: The Game, men spelet kommer snart att nå vägs ände. På det officiella Twitter-kontot skriver Gun Interactive att deras licens för Friday the 13th går ut den 21 december 2023, vilket innebär att spelet kommer att försvinna från alla butiker, både fysiskt och digitalt, efter det.

Det innebär dock inte att spelet försvinner helt och hållet då, eftersom spelare som redan äger det kommer att kunna fortsätta lira i ytterligare ett år, fram till 31 december 2024. Därför har priset på spelet nu sänkts till fem dollar, medan allt DLC kan inhandlas för en dollar styck. Dessa priser kommer att gälla fram tills att spelet försvinner från butikerna.