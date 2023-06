De flesta var nog övertygade om att nästa Prince of Persia skulle bli The Sands of Time-remaken – men också att väntan skulle bli lång. Det visades upp för snart tre år sedan, blev utskällt, har bytt utvecklare och tycks ha gått tillbaka till ritbordet. Men! Det blir inte alls seriens nästa release.

18 januari släpps nämligen Prince of Persia: The Lost Crown till Playstation, Xbox, pc och Switch. Ett actionäventyr i 2,5d-flärd som blickar bakåt mot seriens klassiska tvådimensionella rötter.

Det har dock en attityd och design som snabbt blev en snackis, inte minst i FZ-studion under gårdagskvällen. Inte spelar vi som prinsen, utan i rollen som krigare Sargon ska vi istället rädda prins Ghassan och utforska Mount Qaf, som är fyllt med fällor och faror. Även skogar och palats finns. En Metroidvania-struktur utlovas, vilket förmodligen får en del munnar att vattnas.

Mer gameplay utlovas under Ubisoft Forward på måndag kväll.