Bennett Foddy som gjort det frustrerande spelet Gettin Over it (spelet som nästan fick undertecknad att slå sönder tangentbordet) har gjort ett nytt spel som heter Baby Steps.

Spelet verkar vara en så kallad ”walking simulator” med fokus på just gå. I gå menas det då att spelaren med knapparna sätter en fot framför den andra för att sedan ta sig genom världen. Frustrerande? Antagligen…men då kommer det ju som skrivet från samma man som gjort Getting over It.

Baby Steps släpps till PC under 2024.