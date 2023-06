Star Wars är hett, och Ubisoft och deras svenska studio Massive Entertainment vill vara med. Därför har de nu utannonserat Star Wars Outlaws, där vi i rollen som Kay Vess ska få utforska "den första öppna spelvärlden någonsin i ett Star Wars-spel".

Handlingen utspelar sig mellan The Empire Strikes Back och Return of the Jedi, och ska utspela sig på flera olika planeter, både gamla och nya. Utannonseringstrailern bjöd inte på något gameplay, men det ska vi få se redan i morgon under Ubisoft Forward-showen. Själva spelet är tänkt att släppas under 2024.