Att Forza Motorsport skulle missa sitt släppfönster "första halvan av 2023" har länge varit hyfsat uppenbart, och under de senaste månaderna är det istället kort och gott "2023" som varit vad vi har kunnat sikta in oss på. Turn 10 brände dock ut på scen under kvällens Xbox Showcase och visade både trailer och släppdatum.

10 oktober är datumet som gäller, då spelet kommer att släppas till pc och Xbox Series X/S. Senaste spelet vi fick i serien var Forza Motorsport 7, och det släpptes 2017, så det börjar verkligen bli dags att återvända till racerbanan och en något mindre arkadig körupplevelse än Forza Horizon bjuder på.