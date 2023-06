Det hände väldigt mycket under gårdagens enorma Xbox-show, men störst buzz har det så klart blivit kring Starfield; om Starfield Direct, 30 fps-låsningen på Xbox och kravet på 125 GB lagring.

Todd Howard är spelets regissör, och avslöjar under ett What's next for gaming-event (tack, VGC) att han i hemmets lugna vrå mestadels spelat Starfield på sin Xbox Series S-konsol. Han har (förstås) en Series X, i källaren och kopplad till en "stor 4K-tv". Den kommer han dock inte nära.

Mina barn låter mig inte spela på den. De är alltid där.

Phil Spencer konstaterar roat att vi ser var i hierarkin som Todd Howard befinner sig i. Howard hävdar dock att spelet flyter på bra – utan att gå in på detaljer. Det finns nog en och annan Series S-ägare där ute som är nyfikna på att se hur Bethesdas jätterollspel gör jobbet på konsolen.

Releasen sker 6 september till pc samt Xbox Series X|S.