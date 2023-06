Prince of Persia: The Lost Crown avslöjades redan under Summer Game Fest, men fick chansen att skina lite extra på Ubisoft Forward. Vi fick en storytrailer, där vi åter fick veta det vi lärde oss förra veckan: du spelar inte som en prins, utan en krigare som ska rädda den persiska prinsen.

Och vi fick gott om gameplay från den "semiöppna" världen. Förra trailern fick mixat mottagande, men kanske tas den här emot lite bättre då The Lost Crown nu får chansen att andas lite mer?

Nå, vi låter er avgöra den här saken. Releasen sker 18 januari till alla format du kan tänka dig.