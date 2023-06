Star Wars Outlaws headlinade Ubisoft Forward som också bjöd oss på Avatar: Frontiers of Pandora och Prince of Persia The Lost Crown. Och Assassin's Creed? Assassin's Creed! Mobiltiteln Jade och VR-spelet Nexus visades, men mest strålkastarljus fick old school-titeln Mirage.

Här är alla trailers från Ubisoft Forward:

Avatar: Frontiers of Pandora – world premiere trailer + official gameplay overview

Xdefiant – community reactions feedback

Prince of Persia The Lost Crown – reveal commented gameplay + reveal animated trailer

The Division Resurgence – tactical action CGI trailer

Skull and Bones – sea shanty video

Riders Republic – Skate add-on announcement

Roller Champions – Jet Set Radio event reveal trailer

The Crew Motorfest – cinematic introduction + Gameplay premiere trailer

Brawlhalla – Combat Evolved crossover reveal trailer

Assassin's Creed Nexus VR – CGI announce trailer

Assassin's Creed Codename Jade – trailer

Assassin's Creed Mirage – story trailer + gameplay walkthrough

Star Wars Outlaws – official gameplay walkthrough