Det blev gameplay-premiär för Obsidian Avowed under söndagens Xbox-show, och det blev både ris och ros från FZ:s läsare. Nu har game director Carrie Patel delat med sig av lite mer information om spelet.

Föga förvånande behöver man inte ha spelat Pillars of Eternity-spelen (som utspelar sig i samma värld), men har man lirat dem kommer man att känna igen en hel del. Som den senaste trailern skvallrade om kan man välja mellan en rad olika stridstyper, inklusive magier, svärd och sköld, dubbla dolkar och pistoler.

Angående spelets storlek så säger Obsidian att det är jämförbart med Knights of the Old Republic 2 eller The Outer Worlds, så det rör sig inte om en vidöppen, gigantisk spelvärld, utan istället sammankopplade zoner som man kan utforska.

Det är mer eller mindre exakt vad vi rapporterade om 2021, då rykten menade att spelet var "Pillars of the Eternity möter The Outer Worlds" och hade anammat en stark färgpalett, trots att den inledande, förrenderade utannonseringstrailern visade något betydligt mörkare.