Trots att Starfield släpps först i september – dessutom via Game Pass – har det klättrat högt på Steams försäljningslista. I skrivande stund ligger sci-fi-rollspelet på sjätte plats, bakom tre free to play-spel (CS:GO, PUBG, Lost Ark) och två titlar som reas ut (Dead by Daylight, Cyberpunk 2077). Tidigare under dagen har Starfield varit så högt som på andraplats (enligt PC Gamer).

Listan avser intäkterna som spel gör så därmed räknas även free-to-play-titlar in. Den kan med andra ord inte likställas vid sålda exemplar, utan snarare med pengar som spelet i fråga drar in.

En liknande sits var Hogwarts Legacy i tidigt i år, då det en månad innan release låg på femteplats på samma lista. Förbokningar brukar många gamers, om inte sky som pesten, så åtminstone vara försiktiga med. Starfield skyltar inte heller med något lukrativt förbokningserbjudande, och kostar ganska saftiga (läs: nya normala) 70 euro. Förväntningarna tycks helt enkelt vara stora.