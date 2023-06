Det går rykten om att en film på skräckspelet Dead Space är i görningen och nu späs ryktena på ytterligare med att Jason Momoa möjligen ska var med i filmen. Ryktena kommer från Giant Freakin Robot och de säger att han just nu förhandlar om att vara med i en film-adaption av spelet. Det är oklart om det handlar om att han ska spela Isaac Clarke eller någon annan roll.

Detta må än så länge vara ett rykte men både Momoa och Dead Space är heta just nu. Senast vi såg Momoa var i Fast X och Dead Space har ju rätt nyligen fått en kritikerrosad remake. Att en film-adaption är i görningen skulle inte vara helt otroligt. Speciellt inte med tanke på att både Mario-filmen och The Last of Us-serien har gått så bra och således visat att det går att göra bra serier och filmer av tv-spel.