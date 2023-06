"Svackan är över – Final Fantasy är tillbaka i storform!" utbrast @Loevet och drämde till med högsta betyg till Final Fantasy XVI i eftermiddags.

Ett gäng andra spelkritiker håller med honom och slår också till med hyllningar och toppbetyg. Men hyllninarna är inte unisona: en hel del stannar något steg längre ner på betygsskalan. Opencritic, som samlar in och sammanställer spelrecensioner och betyg, uppger att 96 procent av tyckarna är positiva, och det omräknade snittbetyget hos "Toppkritiker" är 90 av 100 efter 53 recensioner. Det är några steg under årets mest hyllade titlar, nämligen Zelda: Tears of the Kingdom (96 av 100), Resident Evil 4-remaken och Street Fighter 6 (båda 92). Hos den andra samlingssiten, Metacritic, är snittbetyget 88 av 100 – högt, men inte fenomenalt.

Final Fantasy XVI släpps vid midnatt och är tills vidare PS5-exklusivt. Men en pc-version kommer, och kanske också en Xbox-variant.