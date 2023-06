Förra sommaren kom Embracer över rättigheterna till The Lord of the Rings och The Hobbit. Nu har köpesumman blivit känd: 4,2 miljarder kronor (395 miljoner dollar) ska det värmländska företaget ha fått betala för rättigheterna att göra filmer, dator- och tv-spel, brädspel, merch, scenuppsättningar och temaparker, skriver Variety. Affären beskrivs som ett kap, och uppskattas snarare ha varit värd uppemot 2 miljarder dollar.

Embracers aktie störtdök nyligen efter att företaget gått miste om en affär värd 2 miljarder dollar, cirka 21 miljarder kronor, i sista stund. Aktien har inte återhämtat sig, utan är i dag värd nästan 40 procent mindre än innan beskedet.

VD:n Lars Wingefors har efter det förklarat att man kommer tvingas lägga ner projekt, stänga studior och säga upp personal. Man kommer även behöva "exploatera" varumärket The Lord of the Rings, vilket alltså betyder att den förlorade affären handlade om något annat. Okänt vad. Redan i vintras sa företaget att man har fem (ja, fem) LOTR-spel på gång.

Karlstad-baserade Embracer har tagit över mängder av studior på senare år. Man äger i dag cirka 130 utvecklare och har omkring 16 000 anställda världen över.